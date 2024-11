Lanazione.it - Cavalieri, capitan Puglia: "Gli errori si pagano, ma abbiamo imparato. Pronti a ripartire"

Leggi su Lanazione.it

Prato, 22 novembre 2024 - “Non siamo partiti sicuramente con il piede giusto, ma le prime tre sconfitte potevano starci. Il rammarico è per la gara contro Padova, persa in extremis dopo aver rimontato. Ma ogni sconfitta ci ha insegnato qualcosa e la vittoria con Milano è ovviamente servita anche per il morale: dobbiamo cavalcare l'onda per continuare a giocare su questi livelli e fare risultati”. E'Lorenzoa tirare le somme, mentre iUnion stanno preparandosi alla prossima gara. Il 40-24 con cui iUnion hanno battuto il Rugby Milano al Chersoni di Iolo nello scorso turno, nel match valido per la quinta giornata del campionato 2024/25, ha senz'altro rappresentato una boccata d'ossigeno: al gruppo mancava solo il conforto (tutt'altro che secondario) dei risultati, dopo una crescita prestazionale evidente che almeno contro Petrarca non era stata baciata dalla fortuna.