Calcio, la sfide del fine settimana per toscane, umbre e Spezia

Firenze, 22 novembre 2022 – Squadre in campo per ilsportivo. A e B ripartono dopo la sosta. Ecco il quadro delle. SERIE A Como-Fiorentina domenica 24 novembre, ore 15 Empoli-Udinese lunedì 25 novembre, ore 18,30 SERIE B Carrarese-Pisa sabato 23 novembre, ore 15-Sudtirol domenica 24 novembre, ore 15 SERIE C Perugia-Arezzo venerdì 22 novembre, ore 20,30 Ascoli-Gubbio domenica 24 novembre, ore 19,30 Lucchese-Pontedera lunedì 25 novembre, ore 20,30 Carpi-Ternana lunedì 25 novembre, ore 20,30