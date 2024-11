Metropolitanmagazine.it - Brasile, la polizia ha incriminato l’ex presidente Jair Bolsonaro per “colpo di stato”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lahapresidente brasiliano Jair Bolsonaro e altre 36 persone per aver presumibilmente tentato undiper mantenere in carica il leader di destra dopo la sua sconfitta alle elezioni del 2022. Già escluso dalla possibilità di ricandidarsi nel 2026 per un caso diverso, ora potrebbe finire in prigione e vedere la sua influenza ulteriormente ridotta.Incriminato Bolsonaro, cosa succederàLafederale brasiliana ha dichiarato che i risultati sigillati dell’atto di accusa di giovedì saranno consegnati alla Corte Suprema del, che li trasmetterà al procuratore generale Paulo Gonet, il quale deciderà se incriminare formalmente Bolsonaro e processarlo oppure archiviare le indagini. Gonet è già sotto pressione da parte dei suoi colleghi legali per andare avanti con le varie indagini relative all’ex presidente, hanno riferito i media locali.