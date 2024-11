Gqitalia.it - Brad Pitt ha una nuova moto fatta su misura per lui ed è a dir poco stupenda

ha unaed è una special su base Bmw davvero unica. La cosa non ci sorprende perché l'attore originario dell'Oklahoma è sempre stato un grande appassionato delle due ruote ed è stato spesso ospite di Valentino Rossi al box durante i Gran Premi. «Vorrei essere come Valentino Rossi. Questo ragazzo è un vero mago. Sarebbe capace di ipnotizzarmi», dissein una di queste visite e la sua passione si è tramutata anche nella produzione di un docufilm sullaGP, chiamato Hitting the Apex.Come nasce laspecial diè anche un fan delle Harley-Davidson e ne ha avute diverse nel corso degli anni, ma questaBmw è davvero un concentrato di stile. È stata realizzata da Roughchild, ovvero uno dei più famosi customizzatori americani, che lavora esclusivamente con le Bmw d'epoca, quelle con ilre boxer.