Inter-news.it - Biasin: «Asllani torna titolare. L’assenza di Calhanoglu si sente»

Nel corso della puntata di Radio Sportiva, a microfono aperto è intervenuto Fabrizio. Il giornalista vicino alla casa dell’Inter, ha spaziato tra due temi. Poi un pensiero anche su Hakan. FUTURO – Fabrizio, noto giornalista nerazzurro, nel corso della puntata di Radio Sportiva, ha parlato dei problemi in fase difensiva e del ritorno in campo dal primo minuto di Kristjan. Queste le sue parole: «In attesa che l’Inter ritrovi il suo dinamismo, più che in difesa, direi in fase difensiva. È una questione di squadra: quest’anno hanno subito parecchio. L’Inter ha una media di 0,8 gol subiti a partita, quindi non è una media altissima, ma considerando la passata stagione, è un cambiamento evidente. Sicuramente c’è bisogno di migliorare, ma la situazione non è così disastrosa.