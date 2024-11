Sport.quotidiano.net - Basket. Vignola affronta Montecchio dopo il ko contro Zola Predosa

Serie C: sconfitta, nel recupero infrasettimanale, per la Roadhouse(Vucenovic 16, Cappelli 14, Fossali 10, Papotti 9) che cede 63-78. I giallo-neri torneranno nuovamente in campo, davanti al pubblico amico, nella serata di domenica (ore 18) per il delicato matchArena, formazione ancora inchiodata a quota zero punti in classifica. La partitasi è decisa, sostanzialmente, nella seconda frazione, con gli ospiti che hanno siglato un break di 15-30 sfruttando i numerosi errori vignolesi. Divisione Regionale 1: in campo questa sera sia PT Medolla che Ottica Amidei Castelfranco impegnate, rispettivamente, in casa (ore 21)Correggio ed in trasferta sul campo di Reggiolo (ore 21:15). Modena, invece, riceverà domani sera (ore 18:30) la Vis Persiceto; match di cartello per gli uomini di coach Boni, e chi la spunterà si porterà a casa sia il settimo referto rosa ma anche la seconda piazza in solitaria alle spalle dell’ancora imbattuta Piacenza.