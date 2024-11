Ilrestodelcarlino.it - Alluvione in via Zoccoli a Bologna, centomila euro per sistemare il muretto

, 22 novembre 2024 – In viaregnano ancora caos, difficoltà e paura. Il caos c’è perché, dopo l’di un mese fa e l’ordinanza comunale tanto discussa – quella che chiede ai residenti di nominare i tecnici e di occuparsi del ripristino dei danni –, la matassa giuridica sulle responsabilità non è ancora stata dipanata.. Post-: situazione in via AntonioLe difficoltà poi ci sono anche dal punto di vista economico, dato che una prima stima preliminare – per mettere a posto ildella discordia, gonfiato e rovinato – parlerebbe di 100mila(anche se al Comune, per ora, non è pervenuto nulla). E la paura resta: basta guardare quegli enormi buchi alla copertura pericolante del solaio – che si trova in un tratto demaniale – da cui il 19 ottobre è fuoriuscito il torrente.