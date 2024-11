Thesocialpost.it - Vladimir Luxuria, le restituiscono il portafoglio rubato e lei va a Chi l’ha visto?: “Aiutatemi a trovare Florin”

Che cosa ci faa Chi? L’ex parlamentare e conduttrice televisiva è apparsa durante l’ultima puntata della trasmissione condotta da Federica Sciarelli, in onda su Rai3 mercoledì 20 novembre. Ma non stava cercando un parente scomparso. È stata infatti derubata deled ha deciso di utilizzare il fortunato programma per lanciare un appello agli spettatori per aiutarla a rintracciare la persona che gli ha restituito ilche le avevanopoco prima.Leggi anche:, ricoverata in ospedale la mamma Maria MichelaIl video dell’appello di“Dentro c’era tutto, i soldi, carta di identità patente, tessera sanitaria, carte di credito, sapete l’angoscia di dover rifare tutto. – racconta in un video– Voi direte questa qua solo perché è famosa si rivolge a Chi? che ha casi ben più gravi di cui occuparsi per rintracciare un? Ebbene no”.