Pineta in fiamme incendio minaccia campeggio a Castiglione della Pescaia | soccorsi in azione

Un’incendio devastante sta minacciando le bellezze di Castiglione della Pescaia, con una pineta in fiamme e un campeggio evacuato in tutta urgenza. I soccorritori sono impegnati senza sosta per arginare il rogo e mettere in sicurezza i residenti e i visitatori. La situazione resta critica, ma l’unità e il coraggio delle forze dell’ordine sono pronti a fronteggiare questa emergenza. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

(Adnkronos) – Un incendio in pineta è divampato a Castiglione della Pescaia, nel grossetano e ha coinvolto in particolare un campeggio in località Le Rocchette. Sono in corso le evacuazioni da parte dei vigili del fuoco. Al momento non risultano persone coinvolte. Dal primo pomeriggio i vigili del fuoco sono al lavoro con quattro squadre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: pineta - incendio - campeggio - castiglione

Fuochi d’artificio “sparati” nello stadio: uno finisce nella pineta e causa un incendio - Durante un evento con fuochi d’artificio allo stadio di Gallipoli, uno ha causato accidentalmente un incendio nella vicina pineta.

Incendio in campeggio a Castiglione della Pescaia: 600 evacuati. Esplose 2 bombole del gas; Incendio in campeggio a Castiglione Pescaia, 600 evacuati; Castiglione della Pescaia, incendio in un campeggio nella pineta: scoppiano bombole. 600 evacuati.

Incendio a Castiglione della Pescaia dentro la pineta di Roccamare, campeggio evacuato - Paura per il rogo accaduto all’interno della struttura ricettiva. Si legge su msn.com

Incendio in campeggio a Castiglione Pescaia,600 evacuati - Forte incendio con 600 persone evacuate da un campeggio a Castiglione della Pescaia (Grosseto), in località Rocchette. Lo riporta quotidiano.net