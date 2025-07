Juventus Women UFFICIALE Pavan | le prime parole della neo bianconera

La Juventus Women si rinforza con entusiasmo, accogliendo Matilde Pavan, talento promettente nata nel 2004. La neo bianconera ha già espresso le sue prime parole, prontissima a lasciar il segno in una società che punta sempre più in alto. Con un contratto fino al 2028 e un prestito previsto al Como, Pavan si prepara a vivere un’esperienza fondamentale per la sua crescita e per il futuro del club.

Il calciomercato incombe non solo per la Prima Squadra, ma anche per la Juventus Women, che ha ufficializzato l'acquisto di Matilde Pavan. La centrocampista classe 2004 ha firmato un contratto che la legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2028, anche se nella prossima stagione dovrebbe essere girata in prestito. Pronta ad accoglierla sarebbe il Como, che le permetterebbe di vivere una stagione da protagonista per accumulare minuti ed esperienza prima di tornare alla casa base.

