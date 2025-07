Incendio nel campeggio Santapomata | evacuate 600 persone a Roccamare tra loro anche Rosy Bindi

Un incendio devastante ha sconvolto il campeggio Santapomata, a Roccamare, coinvolgendo oltre 600 persone, tra cui anche personalità come Rosy Bindi. Le fiamme, probabilmente originate da una roulotte, si sono propagate velocemente grazie al vento, causando panico e evacuazioni massive. La scena è stata resa ancora più drammatica dal fumo nero e dalle esplosioni visibili a distanza. La sicurezza dei presenti resta la priorità assoluta, mentre le squadre di emergenza operano senza sosta per domare l’incendio e mettere in salvo tutti.

Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 luglio, all’interno del campeggio Santapomata, nella zona di Roccamare, vicino a Le Rocchette, in provincia di Grosseto. Le fiamme, partite probabilmente da una roulotte, si sono rapidamente propagate coinvolgendo parte della struttura e la pineta circostante, alimentate anche dal forte vento. Le immagini dal luogo parlano di fumo nero, esplosioni e altissime fiamme visibili a chilometri di distanza. Roulotte in fiamme, turisti in fuga verso la spiaggia e la strada: scene di panico tra le centinaia di persone che si trovavano nei campeggi e nei resort vicini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Incendio nel campeggio Santapomata: evacuate 600 persone a Roccamare, tra loro anche Rosy Bindi

