Greta Lee prepara il debutto alla regia con l’adattamento di The Eyes Are the Best Part

Greta Lee, star di “Past Lives” e “The Morning Show”, si prepara a sorprendere il pubblico con il suo debutto dietro la macchina da presa. L’attrice si cimenterà nella regia e nella scrittura di un adattamento del romanzo horror psicologico “The Eyes Are the Best Part” di Monika Kim, un racconto intenso sulla genesi di una serial killer. La sua visione innovativa promette di portare una nuova profondità nel genere.

Greta Lee, star di “ Past Lives ” e “ The Morning Show “, è pronta a mettersi per la prima volta dietro la macchina da presa. Al suo debutto alla regia, dirigerà e scriverà un adattamento di “ The Eyes Are the Best Part “, il romanzo horror psicologico dell’autrice Monika Kim sulla nascita di una serial killer, per Searchlight Pictures. Descritta come una “ storia terrificante di misoginia, feticizzazione asiatica e cannibalismo “, la storia segue una matricola universitaria in difficoltà di nome Ji-won che sviluppa un’ossessione per mangiare occhi umani. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: greta - debutto - regia - adattamento

"La vita da grandi", il debutto alla regia di Greta Scarano al Teatro Ricciardi - Sabato 17 maggio alle 18:30, il Teatro Ricciardi di Capua sarà il palcoscenico di un evento imperdibile: la proiezione di

Auguri a PIETRO MARCELLO che oggi compie 49 anni (Caserta, 2 luglio 1976). Pietro Marcello, classe 1976, debutta su Radiotre nel 2002 con il radiodocumentario Il tempo dei magliari, cui farà seguito il debutto alla regia con i corti Carta e Scampia. Dopo il Vai su Facebook

Greta Lee dirige il suo primo film: The Eyes Are the Best Part; Greta Scarano, ci vuole orecchio (per la regia); Daniel Craig in trattative per ‘Le Cronache di Narnia’ di Greta Gerwig.

Greta Lee prepara il debutto alla regia con l’adattamento di The Eyes Are the Best Part - Greta Lee, star di "Past Lives" e "The Morning Show", è pronta a mettersi per la prima volta dietro la macchina da presa. Riporta cinefilos.it

Greta Lee debutta alla regia con The Eyes Are the Best Part: un horror psicologico sul desiderio, l’ossessione e la violenza - Dopo aver conquistato pubblico e critica con la sua performance in Past Lives, l’attrice farà il suo debutto alla regia con The Eyes Are the Best Part, adat ... Come scrive msn.com