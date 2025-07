Incendio a Castiglione della Pescaia campeggio evacuato nella pineta di Roccamare

Un incendio devastante ha scatenato il panico a Castiglione della Pescaia, coinvolgendo la pineta di Rocca Mare e costringendo all’evacuazione di 600 turisti. La pronta risposta delle autorità ha visto il palazzetto dello sport trasformarsi in un rifugio temporaneo, mentre mezzi pubblici e scuolabus si sono mobilitati per garantire sicurezza e conforto. La comunità si stringe intorno a chi sta affrontando questa emergenza, sperando in un rapido rientro alla normalità.

La località colpita dalle fiamme è Rocchette, vicino a Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto. Il forte incendio, che ha lambito un campeggio, ha provocato l’evacuazione di 600 turisti per i quali la prefettura ha messo a disposizione il palazzetto dello sport dove si sta allestendo un punto di raccolta, con acqua e zone d'ombra. Per il trasferimento sono stati utilizzati i mezzi di Autolinee Toscane e scuolabus del Comune. Secondo le prime informazioni il fuoco sarebbe partito da un'avaria a un dissalatore. Sul posto volontari e i vigili del fuoco. Ci sono anche due elicotteri antincendio in volo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incendio a Castiglione della Pescaia, campeggio evacuato nella pineta di Roccamare

