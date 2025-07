Ventiquattrenne uccisa da un suv a Porto Cervo | alla guida c’era la moglie dell’ad di Lufthansa È tornata in Germania

Un tragico incidente scuote Porto Cervo: Gaia Costa, giovane di 24 anni di Tempio Pausania, perde la vita investita sulle strisce da una suv guidata da Vivian Alexandra Spohr, moglie dell’AD di Lufthansa. La vicenda solleva molte domande sul rispetto delle regole e le responsabilità di chi guida. La donna, risultata negativa all’alcoltest, si trova ora indagata per omicidio stradale e ha già fatto ritorno in Germania. La comunità si chiede giustizia e chiarezza su quanto accaduto.

Un incidente mortale. Vittima una ragazza di 24 anni, Gaia Costa, di Tempio Pausania. Investita e uccisa da un suv mentre attraversava sulle strisce pedonali a Porto Cervo. È successo martedì e ora si scopre che alla guida dell’auto c’era Vivian Alexandra Spohr, manager 51enne e moglie dell’ amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr. La donna, risultata negativa all’alcoltest, ora è indagata per omicidio stradale. Ma è già rientrata in Germania. Si cerca di capire se al momento dell’impatto stesse usando il telefono. La ragazza si trovava nella località turistica per lavorare come babysitter ed è stata travolta sulle strisce pedonali in via Aga Khan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it