Un tumore purtroppo è guarita Il messaggio choc contro la giornalista | c' entra Garlasco

Un episodio grave e inquietante scuote il mondo dei media e del web: un utente ha rivolto commenti di odio nei confronti della giornalista Sabrina Scampini, condannando duramente la sua battaglia contro un tumore e il suo lavoro di approfondimento sul caso di Garlasco. Parole ignobili che mettono in luce quanto ancora si debba fare per combattere l’odio online e rispettare la dignità di chi affronta sfide personali e professionali. La denuncia di Sabrina è un primo passo verso un cambiamento necessario.

" Ha avuto un brutto tumore. Poi purtroppo è guarita ". Sono queste le vergognose parole che un utente ha rivolto alla giornalista di Mediaset Sabrina Scampini, che in questo periodo è spesso nei programmi di approfondimento per commentare anche il caso di Garlasco. Parole cariche d'odio, che non possono essere tollerate e che la giornalista ha deciso di denunciare pubblicamente. " I social vengono usati come un arma, non si può scrivere qualsiasi cosa: ci vuole un limite. Quando parli di malattia, quando parli di morte, quel limite l'hai superato, quindi neanche io che sono tollerante, questo lo posso tollerare ", ha dichiarato Scampini all'agenzia Adnkronos. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it