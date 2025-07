Centinaia di turisti evacuati dal campeggio | fiamme poi esplosioni e fumo altissimo

Momenti di grande paura e tensione a Castiglione della Pescaia, dove un vasto incendio ha coinvolto un campeggio delle Rocchette, costringendo l'evacuazione di circa 600 turisti. Le fiamme, scatenate da un'avaria a un dissalatore, si sono propagate in modo rapido, accompagnate da esplosioni e fumo altissimo. La situazione rimane critica mentre le forze dell'ordine e i vigili del fuoco lavorano incessantemente per domare il rogo e mettere in sicurezza tutti gli evacuati.

Momenti di grande paura e tensione a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, dove un vasto incendio ha costretto all’evacuazione di circa 600 persone da un campeggio nella localitĂ turistica delle Rocchette. Le fiamme, secondo le primissime ricostruzioni, sarebbero divampate a causa di un’avaria a un dissalatore situato nelle vicinanze della struttura ricettiva. Da quel momento il fuoco ha iniziato a propagarsi con estrema rapiditĂ , complici le alte temperature e la presenza di vegetazione secca. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e numerosi volontari, che si stanno adoperando senza sosta per cercare di contenere il rogo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

