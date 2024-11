Lapresse.it - Violenza donne, ANA: “Un’archeologa su 3 vittima di abusi”

Una archeologa su 3 sarebbedi. A denunciarlo è l’Associazione Nazionale Archeologi (ANA) che ha condotto un’indagine sulladi genere. Penalizzate perché, emarginate da colleghi e superiori oppure discriminate nell’affidamento di incarichi professionali a causa del loro genere. Sono le dinamiche con le quali hanno dovuto fare i conti almeno una volta oltre la metà delle archeologhe italiane, che nel nostro Paese rappresentano il 65% dei professionisti in attività e che, in un caso su tre, dichiarano di essere state vittime di molestie verbali sul luogo di lavoro. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro lesaranno diffusi i dati sulle discriminazioni e glidi genere nel settore, per far luce su una dinamica spesso sottovalutata.