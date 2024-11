The Beast | recensione del film di Bertrand Bonello con Léa Seydoux

Leggi su Cinefilos.it

Thedeldicon LéaUn presentimento oscuro attanaglia i protagonisti delThedi, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2023. Una bestia pronta a scatenarsi, un’esitazione che provocherà una catastrofe: Léae George MacKay incarnano due anime unite da più passati, che cercano un modo di comunicare nel presente per potersi aprire al futuro in uno deipiù interessanti di Venezia 80.La trama di The: ripulendo le emozioni del passatoNella Parigi del 2044, dove l’intelligenza artificiale ha sostituito gli esseri umani in pressoché ogni campo, Gabrielle e Louis (Léae George MacKay), che sentono di conoscersi senza essersi mai visti, si sottopongono a un procedimento per “ripulire” il loro DNA dalle emozioni superflue, rivivendo le loro vite precedenti da amanti sfortunati: nel 1910, come membri dell’alta società parigina della Belle Époque all’alba della storica alluvione della Senna, e nella Los Angeles del 2014, dove lei è un’attrice in erba e lui un misogino che ne diventa ossessionato.