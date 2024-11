Abruzzo24ore.tv - Teramo, tensione sul Convitto chiuso: “Azione immediata o dimissioni”

- Studenti e famiglie si mobilitano: richiesto il ritorno delle scuole in centro storico e la realizzdi una struttura alternativa entro il 2025. La chiusura delNazionale Melchiorre Delfico di, avvenuta oltre un mese fa per ragioni di sicurezza sismica, continua a suscitare proteste. Circa 1.200 studenti, distribuiti tra licei e scuole di diverso ordine, sono stati trasferiti in sedi provvisorie dopo il provvedimento di sequestro disposto dal Tribunale di. La misura, legata all'insufficiente indice di vulnerabilità sismica dell'edificio aggravata dagli effetti del terremoto del 2016, ha lasciato la comunità scolastica in una situdi disagio. In una lettera aperta congiunta, i rappresentanti del Consorzio Shopping inCentro, il Comitato Delfico, le famiglie degli studenti e l’intera comunità scolastica hanno lanciato un appello alle istituzioni.