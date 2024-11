Ilfattoquotidiano.it - Teatro San Carlo, la Madre di tutte le Prime: in scena Rusalka, una fiaba onirica in tre atti. Rinunceresti all’immortalità per un amore terreno e traditore?

“Lei lo ha baciato, quindi lui è morto per questo bacio”, la fa finire così, Dvorak, laquando la raccontava ai suoi figli. Si apre invece con il leit motiv che inchioda subito lo spettatore: rinunciare alla condizione di semidivinità, uscire dalla bolla d’acqua al riparo da brucianti passioni e sofferenze che l’comporta. È quello che fa, la ninfa del lago di un bosco, che si innamora del principe quando lui si immerge nelle sue acque. Lei lo accoglie ma non può che abbracciarlo con il flusso delle sue onde. Non le basta, lei vuole amare come amano gli umani. Anche se il prezzo da pagare sarà assai più grande: perdere la sua voce flautata. È il sortilegio che le impone il padre, il feroce Spirito delle Acque., muta, di pallido candore come la luna, si lascia rapire dal delirio amoroso ma deve fare i conti con l’altra, una spietata bellezza umana che seduce il principe.