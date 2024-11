Movieplayer.it - Star Wars: il set LEGO del Millennium Falcon, da L'ascesa di Skywalker, in sconto su Amazon con Black Friday

Leggi su Movieplayer.it

In occasione del2024 diè possibile trovare sul sito il setdel, da L'di, in. Il set, da L'di, è attualmente in offerta super il2024. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 131,99€, con unodel 6% sul prezzo più basso recente indicato (139,84€), e del 22% sul prezzo consigliato indicato (169,99€). Potete trovare tutti i dettagli sul set passando dal box qui sotto, o . Il setin questione è venduto e spedito da: l'astronave che ha fatto la storia del cinema Il, il leggendario cargo corelliano che ha .