Notizie.com - Sparo di Capodanno, tutte le accuse nei confronti del deputato Emanuele Pozzolo: a febbraio si aprirà il processo

Leggi su Notizie.com

Conclusa l’udienza preliminare per, ilprotagonista della vicenda dellodicircoscritte e diversi capi di imputazione caduti: per il cosiddettodiildi Fratelli d’Italiaè stato rinviato a giudizio. Ilsi terrà il 252025.dileneidel: asiil(ANSA FOTO) – Notizie.comsarà imputato per il porto d’arma da collezione e proiettili esplodenti. “Cadono tre capi di imputazione – ha detto l’avvocato del, Andrea Corsaro – che sono lesioni, omessa custodia ed esplosioni pericolose. Rimane aperta la vicenda del porto dell’arma da collezione e dei proiettili. E lì andremo a parlare del merito”.