Sparatoria sul lago terrore sulla Superstrada 36 tra sorpassi e colpi | Episodio gravissimo

Bellano (Lecco) – “L’inseguimento seguito alla tentata rapina iniziato in provincia di Sondrio e culminato in unain provincia di Lecco è stata l’ennesima situazione dipericolo affrontata dagli uomini della Polizia di Stato la cui grande professionalità e preparazione ha consentito di evitare che tutto finisse anche peggio. È l’ulteriore conferma di quali rischi questo lavoro comporti ogni giorno, in ogni angolo del Paese, a prescindere dall’accertata pericolosità di alcuni territori o di alcuni servizi. Un plauso va ai colleghi che hanno gestito una situazione difficilissima mettendo in gioco la propria vita, a cui esprimiamo la nostra piena solidarietà”. È il commento di Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, su quanto accaduto ieri tra Sondrio e Bellano: l’inseguimento durato una quarantina di chilometri, culminato con unae l’arresto del conducente.