Sicurezza nelle scuole, Cittadinanzattiva segnala 23 crolli o distacchi in 50 giorni

Il 22 novembre cade la Giornata nazionale della, chepromuove da 22 anni e, in occasione della quale, anche quest’anno ha messo a disposizione dellemateriali informativo di vario tipo – guide, locandine, video – sui temi della, dei rischi naturali e del cambiamento climatico. Un dato allarmante su tutti diffuso daalla vigilia della Giornata: in poco più di due mesi di scuola, che corrispondono a circa 50ha registrato ben 23 episodi didi intonaco. Sempre elevato il numero degli edifici scolastici che non possiede il certificato di agibilità (59,16%) né quello di prevenzione incendi (57,68%); senza collaudo statico il 41,50% (i dati fanno riferimento al 2022, ultimi resi disponibili sull’Anagrafe dell’edilizia scolastica).