Iltempo.it - Si chiude il Forum Risorse Umane 2024, 2.000 iscritti, 350 speaker e 80 partner

Milano, 21 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Oltre 2.000, più di 350e 80, più di 40 ore di sessioni in presenza: questi i numeri conclusivi del, conclusosi oggi con il 'Welfare & Sustainability Day'. Un'edizione da record, che ha visto alternarsi su diversi palchi protagonisti dell'universo 'People & Culture'. La giornata odierna, in particolare, ha offerto approfondimenti preziosi sull'universo del corporate welfare, dei benefit e del benessere organizzativo, nonché sulle strategie di sostenibilità del lavoro (inclusione, sostegno alla genitorialità, attenzione alla salute e alla salute mentale in specie).Tra i momenti più significativi della giornata, il talk show di apertura dal titolo 'Verso una nuova cultura del lavoro: dal benessere all'Employee Experience, come sarà la People Strategy del futuro'.