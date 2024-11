.com - Sanremo 2025, ecco quando l’annuncio dei big, saranno più di 24

Il conduttore e direttore artistico del Festival diCarlo Conti è stato ospite della Milano Music Week e ha anticipato alcune dettagliIl conduttore e direttore artistico del Festival diCarlo Conti è stato ospite della Milano Music Week e ha anticipato alcune novità: «Nella serata delle cover i cantanti in gara potranno fare duetti tra loro, sarà slegata dal festival e avrà un suo vincitore perché in gara ac’è la canzone e non il cantante».Conti svela la data deldei big: «Avevamo previsto 24 canzoni ma le aumenteremo. I brani in gara verranno annunciati il primo dicembre al Tg1 delle 13.30». Intanto prosegue la selezione delle nuove proposte, con le eliminazioni settimanali su Rai2 il martedì in seconda serata.