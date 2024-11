.com - Roma, al via ‘Libridine! Festival diffuso delle librerie’

Dal 22 al 24 novembre 2024,si trasforma in un grande palcoscenico dedicato ai libri e alla lettura con “Libridine!librerie”. L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio dicon il patrocinio diCapitale, punta a mettere in luce l’importanzalibrerie come fulcro culturale e sociale della Capitale, attraverso un ricco calendario di eventi sparsi su tutto il territorio metropolitano., cos’è Libridine“Libridine” coinvolge librerie situate in ogni angolo della città, dalle aree centrali ai quartieri periferici, fino ai comuni dell’hinterlandno. Ogni libreria partecipante, in piena autonomia, proporrà attività pensate per attirare un pubblico eterogeneo: reading, laboratori per ragazzi e adulti, presentazioni di libri, dibattiti e persino piccoli concerti.