Gaeta.it - Protesta e vittoria: l’EA7 Milano trionfa contro il Maccabi mentre le tensioni politiche affollano il Forum

Facebook WhatsAppTwitter In un clima di forte tensione politica, il palazzetto dello sport di Assago è diventato, per una sera, non solo un luogo di competizione ma anche un palcoscenico per le proteste sociali. Durante la partita di Eurolega trae ilTel Aviv, si sono incrociati sport e attualità, portando in evidenza le complessità del contesto attuale.Lanel palazzettoAll’inizio della serata, la curva dell’Olimpia ha manifestato il proprio dissenso con striscioni e azioni simboliche. È stato vietato l’ingresso di uno striscione con la scritta “Stop the war”, provocando frustrazione e proteste tra i supporter. I rappresentanti dei gruppi pro-Pal hanno scelto un gesto eclatante, spruzzando vernice rossa sul pavimento, a simboleggiare il sangue delle vittime palestinesi.