Bergamonews.it - Ospedale di Seriate, Fondazione Banca Popolare di Bergamo dona 15 nuove culle per i neonati

Leggi su Bergamonews.it

Un nuovo gesto di solidarietà destinato al Nido dell’di. Si tratta di 15da neonato “Next to me”, dotate di una intelaiatura speciale, che grazie all’aggancio al letto della mamma, crea una estensione in continuità, tale da consentire l’allattamento e l’accudimento del bambino in sicurezza. Oggi è avvenuta la consegna dellegrazie alla solidarietà delladiche da anni sostiene l’die in particolare l’area materno infantile.“La generosità della– ha sottolineato il Direttore Generale dell’ASSTEst, dott. Marco Passaretta – ci permette di proseguire il percorso di umanizzazione delle cure intorno alla nascita. Una nascita dolce pone le basi per un accudimento centrato sui bisogni di mamma e bambino e lazione di 15“next to me” consente al reparto di migliorare notevolmente il comfort di madre e neonato nella pratica del rooming in, modello di cura raccomandato dall’Organizzazione mondiale della Sanità e dall’Unicef, al fine di favorire la permanenza del neonato e della madre nella stessa stanza durante tutta la durata della degenza.