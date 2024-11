Gaeta.it - Movimento 5 Stelle Pescara propone divieto di fuochi d’artificio: un passo verso la tutela animale e ambientale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La questione deiè tornata al centro del dibattito pubblico a, grazie a una proposta delche intende vietare il possesso e l’utilizzo di articoli pirotecnici di categoria superiore a F1. Questa iniziativa si inserisce nel contesto di una campagna a livello nazionale promossa dalla LAV, finalizzata a raccogliere firme per una normativa che preveda l’abolizione dei. L’argomento tocca varie sfere, dalla sicurezza pubblica alla salute, fino alle conseguenze ambientali.Ildie la sicurezza pubblicaLa proposta delmira a garantire la sicurezza dei cittadini. Secondo Paolo Sola, capogruppo M5S, la crescente diffusione dirappresenta un rischio costante, non solo durante le festività, ma anche in altre occasioni.