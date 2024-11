Quotidiano.net - Mina, Jovanotti, Negramaro e Geolier: le uscite musicali più attese della settimana

Roma, 21 novembre 2024 – Questadi pubblicazionivede il ritorno di diversi bigmusica italiana. Nonostante grandi nomi come, i riflettori sono tutti per ‘Gassa d’amante’, il nuovo album dell’intramontabile. Tra le nuove leve spazio per Mr. Rain ed Enrico Nigiotti. All’estero dominiomusica rock con Marilyn Manson, Elvis Costello e l’ex Pixies Kim Deal. Tanti album italiani Dieci nuove tracce d’amore per, che dopo quasi due anni torna in pista con Gassa d’amante. Presentato dal figlio Massimiliano Pani a Milano, il disco vede la partecipazione di artisti come Francesco Gabbani ed Elisa. Tra i brani in scaletta la cover di ‘Non smetto di aspettarti’ di Fabio Concato e ‘L’amore vero’, brano che farà partecolonna sonora del prossimo film di Ferzan Ozpetek, ‘Diamanti’.