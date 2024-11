.com - Milano-Cortina, ma anche Bormio e Livigno: Italia prepara i Giochi più diffusi di sempre

(Adnkronos) –, ma non solo. Il binomio che racchiude la fusione tra metropoli e montagna, scelta vincente dell’per le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, ha altri territori tutti da scoprire. Immersi tra il candore della neve e panorami mozzafiato. Le due location principali deisaranno affiancate, tra 470 giorni, da luoghi iconici che permetteranno alla rassegna di coprire nel complesso 22.000 chilometri quadrati. Una cosa mai vista. È questo il punto di partenza, che tratteggia in parte uno dei leitmotiv di2026: l’inclusività. I prossimiinvernali coinvolgeranno tre regioni, la Lombardia, il Veneto e il Trentino-Alto Adige, per unaone da record in termini di suolo. A mettere in cornice le Olimpiadi ci saranno, la Val di Fiemme e laverde Anterselva, casa delle gare di biathlon.