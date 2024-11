Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono svegliata davvero messa KO e ho iniziato le cure più pesanti, dopo cinque giorni di influenza”: Laura Pausini posticipa il concerto di Livorno

in queste settimane è impegnata con il decimo tour internazionale, World Tour Winter 2024, partito da Londra e poi sbarcato in Italia. Stasera l’artista si sarebbe dovuta esibire al Modigliani Forum di Firenze, ma per motivi di salute ha dovutore l’appuntamento al 23 dicembre.ha spiegato tutto in un post sui social con due foto, in uno scatto posato è immortalata in un bellissimo letto bianco, nell’altra è con una mascherina sul volto mentre fa l’aerosol.“Instagram VS Reality – Ovviamente avrei voluto svegliarmi come nella prima foto ma. – scrive la cantante –diche ho curato mentre continuavo il tour (perché odio cancellare le date) stamattina miKO e holepiùcome nella seconda foto.