L’ultimo saluto a Gino Panaiia | Eri un ragazzo puro e un combattente Lasci un vuoto immenso

Milano, 21 novembre 2024 – La bara coperta di rose bianche e blu. I palloncini. Le lacrime. La Barona ha datoieri a, scomparso a Zibido San Giacomo la notte di Halloween dopo la serata in un locale e ritrovato sei giorni dopo, cadavere, nel Naviglio Pavese. Aveva 25 anni ed era originario del quartiere Barona. L’ipotesi è che il giovane sia caduto accidentalmente nel corso d’acqua e che poi sia stato colto da un malore, non riuscendo più a risalire. «Te ne sei andato in punta di piedi senza avviso – il ricordo della sorella alla fine della celebrazione –. Haiato un grande. Eri unspeciale, sempre con il sorriso stampato, anche se dietro c’era uno sguardo sofferente perché ne abbiamo passate tante: la vita ci ha tolto molto ma ci ha anche insegnato a combattere e ad affrontare gli ostacoli, forse ci ha reso più sensibili di molti altri.