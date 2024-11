Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 0-0, Europei curling femminile in DIRETTA: inizia l’incontro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:12 Due pietrene sul vertice alto della casa e null’altro quando mancano 2 tiri per parte08:10 Hit and roll perfetto di McManu che boccia la stonena lasciano quella svedese a punto.08:07con Marta Lo Deserto che prende nuovamente il posto di Angela Romei.PRIMO END07:58 Ancora pochi istanti prima dell’inizio del primo end.07:53 Azzurre che dovranno quindi affrontare un’intensa giornata sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). Obiettivo del mattino evitare il quarto posto ed il difficilissimo incrocio alla Svizzera, mentre nel pomeriggio sarà caccia alla finalissima.07:48 Scontro diretto che vale il secondo posto finale del raggruppamento, ma sfida che potrebbe ripetersi in semifinale alle 18.00 in caso di successo dell’o di sconfitta della Scozia nel match contro la Norvegia.