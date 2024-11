Thesocialpost.it - Laura Pausini sta male, rinviato il concerto: “Iniziato cure pesanti, mi devo fermare per qualche giorno”

Leggi su Thesocialpost.it

stae fa preoccupare e non poco tutti i suoi fan. La cantante è stata infatti costretta a rinviare ilin programma a Livorno nella serata di giovedì 21 novembre, a causa di una forte forma di influenza che l’ha colpita. È stata lei stessa a dare la notizia attraverso i suoi canali social, scusandosi anche per il disagio.Leggi anche: Sanremo 2025, impazza il toto nomi sulle conduttrici: Annalisa,e Cortellesi favoritesi sarebbe dovuta esibire al Modigliani Forum di Livorno, ma ilè stato posticipato al 23 dicembre. La cantante ha pubblicato anche una foto mentre si cura con l’aerosol, oltre ad un lungo post su Instagram.Il post di“Instagram VS Reality. – scrivesu Ig – Ovviamente avrei voluto svegliarmi come nella prima foto ma.