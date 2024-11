Ilgiorno.it - Ladri scatenati in Valle, nel mirino case isolate: “Girano e puntano quelle dove non si vedono luci accese”

Sondrio – Il sindaco di Chiavenna Luca Della Bitta ha utilizzato anche i social per mettere in allerta i propri concittadini, ma è allarme pure tra Ardenno e Talamona, a Teglio e nella mediatra Albosaggia, Cedrasco, Fusine e Berbenno,proprio nella notte tra domenica e lunedì con una spaccata sono state rubate ben 13 biciclette dal negozio E-motion electric bike. Ma se in quel caso è lecito pensare a una banda di professionisti esperti, per i furti tentati (alcuni pure messi a segno e denunciati) un po’ a macchia di leopardo in questi giorni in Valtellina e Valchiavenna, soprattutto in abitazioni, è più facile pensare a persone che tentano il colpo, sfruttando soprattutto il favore del buio che poco dopo le 17 è già totale. “A quell’orario – spiegano i carabinieri – la gente è ancora fuori per lavoro o per fare compere e commissioni.