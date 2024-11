Amica.it - L’addio a Liam Payne: il funerale con gli ex One Direction

Leggi su Amica.it

Si sono ritrovati per l’ultimo saluto al loro compagno di band. Gli Onesi sono riuniti aldi, scomparso lo scorso 16 ottobre dopo un tragico volo dalla suite dell’albergo CasaSur Palermo Hotel a Buenos Aires. GUARDA LE FOTOAddio: l’ultimo saluto social delle star all’ex OneIldiLa cerimonia si è tenuta in forma privata ad Amersham, nel Buckinghamshire, a nord-ovest di Londra. Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik sono arrivati separatamente, visibilmente commossi. Alle esequie del cantante, che aveva appena 31 anni al momento della scomparsa, hanno preso parte la sua famiglia e gli amici più cari. C’erano la fidanzata Kate Cassidy e la ex Cheryl Tweedy, che conaveva avuto il figlio Bear.