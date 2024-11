Italiano fermato in Egittoperse tracce

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.02 "Il motivo dell'arresto non è chiaro, si tratterebbe di qualcosa legato a contenuti sui social ma non abbiamo il capo di imputazione". Così in un video intervista al Corriere dell'Umbria, il legale della madre di Elanain Sharif, il 44enne nato in Egitto ma cittadino, di cui si sono "perse ledal 9 novembre" dopo essere statodalle autorità egiziane al suo arrivo dall'Italia. Il ministro Tajani:l'ambasciata italiana al Cairo e la Farnesina seguono il caso con la "massima attenzione".