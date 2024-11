Romadailynews.it - Incendio in un maneggio a sud di Roma: cavallo ustionato e due persone intossicate

Le fiamme hanno interessato parte della stalla e una costruzione adiacente: intervento dei Vigili del Fuoco e sanitari del 118., 21 novembre 2024 – Dramma questa mattina in undi via Spregamone, nella periferia sud di, dove unha coinvolto parte della struttura. Le fiamme, segnalate intorno alle 6:45, hanno interessato una costruzione adiacente ale una porzione della stalla.Unè rimasto leggermentesul dorso, mentre duesono statedai fumi. Una di loro è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso per ricevere cure più approfondite.Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Pomezia, che hanno lavorato per contenere l’e mettere in sicurezza l’area. I sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi allecoinvolte, mentre le Forze dell’Ordine sono al lavoro per accertare le cause dell’