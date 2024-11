Gaeta.it - Incendio distrugge capannone di barche a San Felice Circeo, intervento dei vigili del fuoco

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un notevoleha colpito nella notte undestinato al rimessaggio dia San. Le fiamme hanno preso piede in via San, precisamente al chilometro 9+500, nel territorio del comune di Terracina. A seguito dell’allerta ricevuta tramite il numero di emergenza 112 da parte di alcuni abitanti della zona, idelsono giunti sul posto per fronteggiare l’emergenza, supportati dall’di due autobotti provenienti dalle città di Gaeta e Latina.La dinamica dell’L’è scoppiato per ragioni al momento sconosciute, all’interno di unche serviva non solo per il rimessaggio di, ma anche come deposito di vari materiali. Quando idelsono arrivati, hanno trovato le fiamme già alte, che si stavano espandendo rapidamente e minacciando strutture e beni circostanti.