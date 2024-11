Gaeta.it - Incendio devastante in un maneggio a Pomezia: feriti e animali coinvolti

Facebook WhatsAppTwitter Questa mattina, giovedì 21 novembre, undi vaste dimensioni ha colpito unsituato in via di Spregamone, a. Le fiamme, divampate poco prima delle 7:00, hanno causato ingenti danni e coinvolto persone e. Tra le vittime del rogo un cavallo che ha subito ustioni e due individui soccorsi per intossicazione dai fumi tossici.La dinamica dell’L’ha avuto origine in una costruzione contigua al, causando la distruzione parziale della scuderia. Le fiamme, alzatesi vertiginosamente, hanno rapidamente avvolto l’intera struttura, interessando in particolare la zona in cui si trovavano sia le persone che il cavallo coinvolto. La rapida propagazione del fuoco ha comportato situazioni di emergenza, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di, che sono prontamente giunti sul posto con la squadra 22/A e un’Autobotte.