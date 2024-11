Ilgiorno.it - Il vino della Brianza. Autari, 500 bottiglie per l’Agriparco

È tornato dopo 150 anni ildi Monza. Si chiama, barbera con 14 gradi alcolici, lanciato da Fondazione Tavecchio onlus, titolare delsolidale “Accolti e Raccolti“, insieme a Meregalli Vini. Ilporta il nome del re, che suggellò la sua unione con la regina Teodolinda attraverso una tazza dirosso che diede inizio al regno da cui Monza ebbe origine. Le prime 500vendemmia 2022 sono esclusive e personalizzabili: non sono in vendita, ma vengono regalate a tutti coloro che sostengono il progetto del Centro polifunzionale, che Fondazione Tavecchio andrà a costruire in una porzione da 1300 metri quadrati dei 12mila deldi via Papini. "Il vignetoè stato concepito con un chiaro obiettivo sociale – spiega Tavecchio – creare opportunità occupazionali per persone disabili e preservare il patrimonio viticolo del territorio".