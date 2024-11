Justcalcio.com - Il Leeds United si è unito al centrocampista del Manchester City James McAtee

Notizia fresca giunta in redazione:Ilè tra i club interessati a ingaggiaredalnella finestra di mercato di gennaio, secondo Catturato fuori lato. Il rapporto afferma che il, che sta giocando nel campionato, sta cercando di concludere un contratto di prestito per.La squadra di Daniel Farke, però, non troverà facile concludere un accordo con il, che ha vinto il titolo di Premier League la scorsa stagione. West Ham, Celtic, Lens, Lille, Southampton, Nottingham Forest, Leicester, Feyenoord, VfB Stuttgart e Girona stanno tutti monitorando il 22enneinglese.è nei libri contabili deldal 2013 e ha frequentato l’accademia giovanile dei Citizens. Ilha avuto un periodo in prestito allo Sheffieldnel 2022-23 e poi di nuovo nel 2023-24.