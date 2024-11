F1 | Perez condanna i commenti omofobi del padre su Ralf Schumacher

Leggi su Sportface.it

Il pilota della Red Bull Sergiohato le parole di suoAntonio, che aveva esternatodi natura omofoba sull’ex pilota di F1, diventato opinionista televisivo. “Non sono d’accordo con nessuno dei suoi. Penso che abbia commesso un errore in tal senso – ha detto il messicano a Sky Sports prima del GP di Las Vegas -. Non condivido le sue opinioni, ma allo stesso tempo non controllo ciò che lui dice, posso controllare solo ciò che dico io“., fratello minore di Michael, ha annunciato pubblicamente la sua omosessualità a luglio, presentando tramite un post Instagram il suo compagno, il manager commerciale francese Etienne Bousquet-Cassagne.Idi Antoniosono arrivati ??dopo le critiche dialle prestazioni del figlio con la Red Bull: “C’è un pilota che dopo la F1 è diventato giornalista, e ha dichiarato per primo che Checo era già fuori dalla Red Bull.