Euro 2032 Abodi | Serve almeno uno stadio al Sud Napoli deve competere

Per glipei“il tavolo di lavoro è permanente, non chiude mai. Stiamo lavorando su nove opzioni ulteriori”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea, a margine della sua partecipazione all’assemblea Anci a Torino. “Roma e Milano hanno bisogno di predisporsi al meglio, perché gli stadi ci sono tendenzialmente, salvo la diversità progettuale che peròapprodare a qualcosa. Ma ci sono altre città per due posti perché la Uefa ci ha comunicato che gli stadi saranno 5 e Torino, Milano e Roma hanno già una loro stabilità”, ha aggiunto. La competizione per quel che riguarda gli altri impianti “è abbastanza marcata, sapendo che dobbiamo cercare anche di distribuire sul territorio la presenza. E quindi unosicuramente al Sud,uno al Sud., la competizione è sulle cose fatte bene e con il tempo che ci vuole e il tempo è poco”.