Inter-news.it - Dembelé stima l’Inter: «Fortissimi, se giochi contro partita difficile!»

Leggi su Inter-news.it

Ousmane Dembele ha speso parole dinei confronti del, che lui ha incontrato personalmente con la maglia del Barcellona.ATTESTATO DI– La forza delè ormai riconosciuta al livello internazionale. I nerazzurri, infatti, hanno dimostrato in questi tre anni con Simone Inzaghi di essere una squadra super competitiva al livello europeo. Due anni è arrivata anche la finale di Champions League, persail Manchester City per 0-1. Durante quel cammino straordinario e insperato, la Beneamata sfidò anche il Barcellona. Doppio confronto nel girone, con vittoria a San Siro e pareggio per 3-3 al Camp Nou. A parlare della forza dei nerazzurri l’attaccante francese Ousmane Dembele. Il giocatore, oggi al PSG, ricorda le sfidel’undici di Inzaghi. Il suo commento, a tal proposito, è ineccepibile: «Sesarà unaeh.