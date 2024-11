Game-experience.it - Cyberpunk 2077, in arrivo la patch per PS5 Pro? CD Projekt RED spegne le speranze dei fan

riceverà unadedicata a PS5? Ha deciso di rispondere direttamente CDjekt RED ad un fan che chiedeva delle informazioni in merito al supporto alla nuova console Sony, con il team di sviluppo polacco che ha però rivelato di non avere dei piani in merito alla realizzazione di una versione “Enhanced” per l’ultima hardware di Sony.L’account X ufficiale del gioco contagonista V e Night City ha infatti affermato, in modo chiaro e deciso, che “attualmente non abbiamo piani su unaper PS5”, confermando di conseguenza che non è inun update per sfruttare le potenzialità di PlayStation 5.CDjekt RED non ha condiviso ulteriori informazioni in merito alla decisione di non realizzare una“Enhanced” per PS5, ma nonostante questa carenza di comunicazioni è lecito immaginare che lo studio sia già troppo occupato nello sviluppo dei nuovigetti, visto che sono attualmente in lavorazione sia The Witcher 4 cheOrion.