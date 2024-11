Lapresse.it - Casa, Bonelli canta in aula ‘via Gluck’ di Celentano: “Ancora speculazione”

Angelo(Avs), mentre alla Camera si discute sulla proposta di legge ‘Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia cosiddetto’, il cosiddetto Salva-Milano, intona ‘Il ragazzo della via, canzone del 1966 di Adriano. “Là dove c’era l’erba ora c’è una città, e quellain mezzo al verde ormai, dove sarà?”,il deputato, spiegando che il brano “Raccontava laedilizia in questa città” ed esprimendo il suo voto contrario al Salva-Milano. Pronta la replica del presidente di turno dell’Fabio Rampelli: “Per fortuna è intonato.”.