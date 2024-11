Anteprima24.it - Calci, pugni e colpi di casco per rubare moto: tre arresti

Tempo di lettura: 2 minutiAggredirono aun ragazzo di 18 anni per rubargli lae, viste le resistenze, gli strapparono ilperrlo ripetutamente alla testa. Un tentativo di furto che sette mesi dopo ha portato all’emissione di un provvedimento cautelare dell’obbligo di dimora a carico di tre giovani di Sant’Antonio Abate. I tre, rispettivamente di 26, 20 e 19 anni, sono accusati di lesioni personali aggravate e due di loro anche di tentata rapina. Non solo: al 19enne e il 26enne, in considerazione delle condotte contestate, è stato ordinato che non si allontanino dalle loro abitazioni dalle ore 20 alle ore 7 del giorno seguente. Stando alle risultanze delle indagini portate avanti dai carabinieri della locale stazione e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, il 22 aprile i tre, insieme ad un altro ragazzo minorenne, avrebbero aggredito il 18enne, sferrandogli, fino arlo con il suoche gli sarebbe stato strappato di mano, allo scopo di impossessarsi della sua